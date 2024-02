Nach Aufgabe in Rio: Alcaraz hat ein gutes Gefühl

Carlos Alcaraz musste in seiner Auftaktpartie beim ATP-Turnier in Rio gegen Thiago Monteiro verletzt aufgeben. Eine längere Ausfallzeit befürchtet der 20-Jährige nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz musste gegen Thiago Monteiro verletzt aufgeben.

Lediglich zwei Spiele konnte der Wimbledon-Sieger des vergangenen Jahres beim 500er-Event in der brasilianischen Metropole spielen, dann musste Carlos Alcaraz wegen eines verstauchten Knöchels aufgeben. Carlos Alcaraz ließ nach dem Match bereits durchblicken, dass eine lange Ausfallzeit jedoch nicht sehr wahrscheinlich.

Auf der Pressekonferenz nach dem Match sagte der 20-Jährige, dass die Verletzung "wahrscheinlich nicht allzu schlimm" sei, der Zustand des Knöchels jedoch noch medizinisch untersucht wird.

Carlos Alcaraz mit dritter Aufgabe auf der ATP Tour

Für Carlos Alcaraz war die Aufgabe in Rio die dritte auf der ATP Tour. Zuletzt musste der Spanier 2022 beim Masters in Paris auf Grund von Bauchmuskelproblemen beim Stand von 3:6, 6:6 gegen Holger Rune ein Match vorzeitig beenden. Bei den US Open 2021 war im Viertelfinale ebenfalls im zweiten Satz gegen Felix Auger-Aliassime Schluss.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Rio