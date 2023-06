Nach Aufgabe: Niemeier plant Start in Bad Homburg und Wimbledon

Nach Jule Niemeiers verletzungsbedingter Aufgabe beim WTA-Turnier in Berlin, gibt es eine erste Entwarnung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 12:49 Uhr

Das Handgelenk von Jule Niemeier sorgte für das frühzeitige Ende im Achtelfinale beim Rasenturnier in der Hauptstadt. Marketa Vondrousova zog in die Runde der besten acht ein. Niemeiers Management gab nun bekannt, dass die Verletzung einen Start in Wimbledon und zuvor in der nächsten Woche in Bad Homburg nicht gefähren wird.

Eine Verstauchung im Handgelenk wurde nach ihrem Sturz Ende des zweiten Satzes diagnostiziert. In den kommenden Tagen wird die aktuelle deutsche Nummer zwei in ihrer Heimatstadt Regensburg therapiert und in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Der Start in Bad Homburg ist weiterhin geplant.

Damit dürfte aktuell ein Statr in Wimbledon sehr wahrscheinlich sein. Da durch die Verbannung russischer und belarussischer Profis im vergangenen Jahr durch die WTA keine Punkte für die Weltrangliste vergeben worden sind, hat Jule Niemer trotz ihrer Viertelfinal-Teilnahme keine Punkte zu verteidigen.