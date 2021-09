Nach Aufregung um Stefanos Tsitsipas: WC-Pausen sollen zeitlich begrenzt werden

Ab der kommenden Saison soll die Zeit für Toilettengänge auf der ATP-Tour zeitlich eingeschränkt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.09.2021, 19:31 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas löste in New York eine große Diskussion aus

Was war das nur für eine Aufregung in New York City? Die Toilettenpausen von Stefanos Tsitsipas, sie waren während der ersten Turnierwoche der US Open das alles bestimmende Thema. Diese Diskussionen dürften aber bereits im kommenden Jahr ein Ende finden. Denn wie ein namentlich nicht genannter Vertreter der ATP gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekanntgab, arbeite die Herrenorganisation an einer Regeländerung.

Demnach sollen zu lange Pause für Toilettengänge schon ab der kommenden Spielzeit der Vergangenheit angehören. Das Gleiche werde auch für Verletzungsauszeiten in "kritischen Momenten" gelten. "Ich hoffe, dass wir vor Beginn der nächsten Saison im Januar eine strengere Regelung für Toilettenpausen und medizinische Auszeiten haben werden", verriet der Vertreter.

WTA hält sich bedeckt

In New York hatte Tsitsipas angesichts einer fast zehnminütigen Auszeit insbesondere in seiner Erstrundenbegegnung gegen Andy Murray den Ärger zahlreicher Zuschauer und auch des Schotten selbst auf sich gezogen. Nicht zuletzt deshalb arbeitet die ATP an einer Anpassung der Richtlinien: "Ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, an dem es definitiv zu einem großen Problem wird. Es ist schon seit länger Thema, aber wir versuchen jetzt ernsthaft, es zu ändern."

Wie die WTA einer möglichen Verkürzung der Zeit für WC-Pausen gegenübersteht, ist nicht bekannt. Allerdings sei auch die Frauenorganisation "immer für Gespräche und die Anpassung von Regeln offen, wenn Änderungen erforderlich sind."