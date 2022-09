Nach Aus bei US Open: Wann wird Rafael Nadal auf den Platz zurückkehren?

Rafael Nadal ist bei den US Open 2022 sensationell an Frances Tiafoe gescheitert. Es könnte eine längere Pause des Spaniers anstehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 07:29 Uhr

Rafael Nadal ist bei den US Open gescheitert

Rafael Nadal hat am Montagabend mit aller Kraft versucht, gegenzusteuern, das Ruder noch einmal herumzureißen, das nächste heroische Comeback aus dem Hut zu zaubern. Besonders markant: die Körpersprache des Iberers zum Start in Durchgang vier, als Nadal augenscheinlich versuchte, die über weite Strecken fehlende Intensität über Emotionen auf den Platz zu bringen. Mit mäßigem Erfolg.

Ein zwischenzeitlicher 3:1-Vorsprung in Durchgang vier war schnell geschmolzen, schlussendlich besiegelte Frances Tiafoe mit gleich fünf Spielgewinnen am Stück die Sensation. Denn eigentlich schien es auch noch Mitte des vierten Satzes undenkbar, dass dieser, 2022 auf Grand-Slam-Niveau bis dahin makellose, Rafael Nadal gegen einen Spieler außerhalb der besten 20 der Weltrangliste den Traum von Major-Titel Nummer 23 wird begraben müssen.

Nadal ohne weiteres Fabel-Comeback

Ohne die Leistung eines groß, eines furios aufspielenden Frances Tiafoe schmälern zu wollen: Rafael Nadal ist es auch im vierten Auftritt bei den US Open 2022 nicht gelungen, an sein maximales Leistungsniveau ranzukommen. Die mittlerweile schon gewohnte Steigerung von Match zu Match bis in die heiße Phase des Turniers, sie blieb ebenso aus wie der nächste Houdini-Akt bei einem Grand-Slam-Event in dieser Saison. Frag nach bei Denis Shapovalov, Daniil Medvedev und Taylor Fritz.

Natürlich, erneut hätte die Vorbereitung kaum schlechter sein können für Rafael Nadal, der nach langwieriger Bauchmuskelverletzung - die bereits in Wimbledon für ein Ausscheiden vor dem Halbfinale gesorgt hatte - die Pläne kurzfristig ändern musste. Und so lediglich mit einer Auftaktniederlage gegen Borna Coric in Cincinnati im Gepäck nach New York City reiste, um den nächsten großen Run zu wagen.

Nadal wird Vater

Was doch viel stärker wog als die dürfte Vorbereitung, waren die Worte, die Nadal nach seiner Niederlage an die versammelte Presse richtete. Er habe sich nun wichtigeren Dingen zu widmen als dem Tennissport. Ende Oktober erwartet der 36-Jährige mit Ehefrau Xisca Perello erstmals Nachwuchs, bereits im Vorfeld der US Open hatte diese kurzzeitig in ein Krankenhaus gemusst - Nadal gab schnell Entwarnung.

Ob Rafael Nadal dennoch vor geplantem Geburtstermin auf die große Bühne des Tennissports zurückkehren wird, ist fraglich. "Ich muss mich wichtigeren Dingen widmen als dem Tennis. Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde", sagte Nadal in der Nacht auf Dienstag. Damit wackelt freilich auch die Teilnahme beim in wenigen Tagen geplanten Show-Kampf, dem Laver Cup. Jedenfalls aber möchte Nadal versuchen, "wieder zu trainieren, eine Mini-Vorbereitung zu machen, um das Jahr in Europa mit einem guten Gefühl zu beenden. Es stehen noch einige Turniere an, wenn alles andere gut läuft." Wann das der Fall ist, das bleibt jedoch offen.