Nach Charlotte nun Cecilia: Nachwuchs im Hause Tatjana Maria

Tatjana Maria ist am Freitag zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Familie der 33-Jährigen wächst um Tochter Cecilia.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 05.04.2021, 11:46 Uhr

Tatjana Maria bekam am Freitag ihre zweite Tochter Cecilia

Der Tour-Tross der Tennisfamilie Maria hat ein neues Mitglied: Sieben Jahre nach der erstgeborenen Charlotte hat Tatjana Maria am 2. April Tochter Cecilia zur Welt gebracht. "Willkommen, unsere zweite Prinzessin", schrieb die 33-Jährige zu einem Mutter-Kind-Foto bei Twitter.

Maria, im November 2017 die Nummer 46 der Welt, will ihre Karriere auf jeden Fall fortsetzen. Im Gespräch mit dem SWR erklärte sie kürzlich, sie wolle am liebsten schon bei den US Open Ende August in New York auf den Platz zurückkehren.

Titel in Mallorca vorläufiges Highlight

Aktuell rangiert Maria auf Platz 123 der WTA-Weltrangliste. Die Deutsche hatte 2018 ihren bislang größten Karriererfolg verbuchen können, als sie beim WTA-Event von Mallorca den Titel holte. Im Doppel spielte sich Tatjana Maria insgesamt acht Mal in ein Endspiel auf der WTA-Tour, vier Mal konnte sie davon den Titel davontragen.