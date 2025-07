Nach Doppelbagel im Wimbledon-Finale: Anisimova zeigt Größe im On-Court-Interview

Für Amanda Anisimova hätte das erste Grand Slam-Finale ihrer Karriere sportlich buchstäblich nicht schlimmer verlaufen können. Trotzdem stellte sie sich nach der 0:6, 0:6-Abfuhr gegen Iga Swiatek tapfer dem On-Court-Interview und richtete dabei unter anderem emotionale Worte an ihre Mutter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 19:54 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova zeigte nach der schmerzvollen Final-Niederlage sportliche Größe

Die 23-jährige US-Amerikanerin, die am Samstag sowohl mit der eigenen Nervosität als auch einer nahezu feherlosen Gegnerin zu kämpfen hatte, bekundete zunächst fair ihren Respekt gegenüber Iga Swiatek, die zuvor im Matchverlauf wenig Gnade mit ihr gezeigt hatte. "Du bist eine unglaubliche Spielerin, das hast du heute wieder gezeigt. Du bist eine Inspiration für mich, eine unglaubliche Athletin. Gratulation an dich und dein Team", so Anisimova anerkennend.

Die US-Amerikanerin, die zum ersten Mal in einem Major-Finale gestanden war, dankte außerdem ihrem Team und den Zusehern: "Ich werde diese Erfahrung und alle Erinnerungen nie vergessen. Danke an alle, die dazu beigetragen haben." Sie hätte sich gewünscht, eine besser Leistung abzuliefern, aber ihr sei im Endspiel "einfach ein bisschen die Puste ausgegangen", so Anisimova.

Richtig emotional wurde es, als sich Anisimova unter Tränen an ihre im Publikum sitzende Mutter richtete: “Meine Mutter ist der selbstloseste Mensch, den ich kenne und sie hat alles getan, um mich an diesen Punkt meines Lebens zu bringen. Danke, dass du hier warst.”

“Ich werde weiter hart arbeiten”

Trotz des niederschmetternden Ergebnisses versuchte die 23-Jährige, den Blick irgendwie nach vorne zu richten: "Ich hatte heute nicht genug, aber ich werde weiter hart arbeiten und an mich glauben. Und ich hoffe, hier eines Tages wieder zu sein."

Amanda Anisimova mag am Samstag zwar sportlich eine Abfuhr erlitten haben, mit ihrem Auftreten im Anschluss an das Match dürfte sie allerdings viele neue Fans dazugewonnen haben. So bleibt zu hoffen, dass sie die deftige Niederlage schnell verarbeiten kann. Trösten kann sich die 23-Jährige unter anderem mit dem erstmaligen Einzug in die Top 10 der WTA-Rangliste.

