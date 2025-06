Nach Eklat mit Sakkari in Bad Homburg: Putintseva wehrt sich

Nach dem hitzigen Schlagabtausch zwischen Maria Sakkari und Yulia Putintseva in Bad Homburg hat nun die Kasachin auf Social Media in einer Reihe von Posts zurückgeschlagen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 09:15 Uhr

© Getty Images Yulia Putintseva hat nach dem Eklat in Bad Homburg auf Social Media "zurückgeschlagen"

Yulia Putintseva ist gelinde gesagt nicht unbedingt bekannt dafür, nach Niederlagen sportliche Größe an den Tag zu legen. So dürfte es auch für Maria Sakkari keine große Überraschung gewesen sein, dass sie nach ihrem Sieg gegen die Kasachin in der ersten Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Bad Homburg nur einen sehr lauwarmen Handschlag ohne Augenkontakt empfing.

Trotzdem wollte die Griechin die unterkühlte Geste nicht einfach so stehen lassen. Sie konfrontierte Putintseva und bedachte sie mit einem Kommentar, den man einst auch von Andy Murray (seinerseits in Richtung Lukas Rosols) gehört hatte: “Nobody likes you!”.

“Nicht gemäß dem ‚Umarmungsprotokoll‘”

Die 30-jährige geborene Moskauerin, die seit langer Zeit für Kasachstan startet, schlug nun ihrerseits auf Social Media zurück. Am Montag postete Putintsewa in einer Instagram-Story folgendes: „Übrigens – nicht, dass es mich interessiert – ich habe ihr die Hand geschüttelt, wie es die meisten Frauen tun. Offensichtlich nicht gemäß dem ‚Umarmungsprotokoll‘, dem manche Männer zu folgen scheinen.“

Außerdem veröffentlichte die derzeitige Nummer 34 der Welt ein Video des Instagram-Accounts „The Tennis Pulse“, das einen Ausschnitt des Vorfalls vom Sonntag zeigte. Im Video hört man Sakkari sagen: „Beim Händeschütteln muss man dem Gegenüber in die Augen schauen“, bevor Ausschnitte aus Spielen der Griechin gegen Emma Raducanu und Martina Trevisan zu sehen sind, in denen sie die Hand ihrer Gegnerinnen schüttelte. In beiden Fällen war offensichtlich, dass Sakkaris Blick beim Handshake nicht auf ihre Gegnerin gerichtet war.

Eine große griechisch-kasachische Freundschaft bahnt sich in dieser Causa wohl nicht mehr an.