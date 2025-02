Nach erstem ATP-Titel: Joao Fonseca sorgt für neue Euphorie in Brasilien

Joao Fonseca ist frischgebackener Champion auf der ATP Tour. Nach seinem Siegeszug in Buenos Aires sorgt der Teenager für eine große Euphorie in Brasilien. In dieser Woche gibt es die Party beim ATP 500er-Turnier in seiner Heimatstadt Rio.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 09:35 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca sorgt nicht nur in Brasilien für eine Euphorie bei den Fans.

Mit seinem ersten Titel auf der ATP Tour hat Joao Fonseca die großen Erwartungen erfüllt, die seit einiger Zeit auf den Schultern des 18-Jährigen lasten. Am Sonntag setzte sich der Titelneuling im Endspiel von Buenos Aires gegen Francisco Cerundolo durch.

Der siebtjüngste ATP-Toursieger in den letzten 35 Jahren sorgte weltweit mit diesem Triumph für euphorische Schlagzeilen. Viele sehen in dem Teenager das nächste große Versprechen, das sich auf einem Nibeau mit Topspieler wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner messen kann. Vor allem wurde diese Euphorie jedoch in seinem Heimatland spürbar.

Sorgt Fonseca für Tennis-Boom in Brasilien?

Denn in Brasilien tauschten noch in der Nacht viele Videos auf, die feiernde Brasilianer zeigten. Die Menschen bejubelten in den Straßenzügen den großen Erfolg ihres jungen Mitbürgers, der damit im größten Land Südamerikas für einen Tennis-Boom sorgen könnte. Zumal die nächsten großen Erfolge bald folgen sollten.

Dass diese Euphorie in den kommenden Tagen noch zusätzlich angeheizt wird, erlaubt vor allem der Tourkalender. Der in Rio geborene Fonseca schlägt in dieser Woche in seiner Geburtsstadt beim ATP 500er-Turnier auf und präsentiert sich damit direkt nach seinem Titelgewinn den heimischen Fans. In der ersten Runde soll gegen den Franzose Alexandre Muller dann die nächste Party starten.