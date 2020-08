Nach Pörtschach-Absage: WTA-125k-Turnier in Prag erweitert Feld auf 128 Spielerinnen

Nach der Absage des WTA-Turniers in Pörtschach wird das Feld in Prag erweitert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2020, 17:16 Uhr

© Getty Images

Die Hoffnungen auf ein WTA-Turnier in Pörtschach/Österreich währten nur kurz, denn eine Umsetzung der COVID-19-Maßnahmen war bis zum angedachten Turnierbeginn am 31. August nicht möglich. Die Folge: eine Absage für 2020 - mit der Hoffnung, 2021 ein Turnier auszutragen.

Die Spielmöglichkeiten für die Damen bleiben jedoch erhalten, denn das zeitgleich geplante WTA-Turnier (125k) in Prag (ab 29. August) wird sein Feld von 64 auf 128 Teilnehmerinnen erweitern, wie tennisnet aus Fachkreisen erfuhr. 120 direkt qualifizierte Spielerinnen und 8 Wildcards werden starten. Die gemeldeten Damen für Pörtschach wurden entsprechend bereits umgemeldet.

Prag bleibt damit aktuell der "Place to be" für die Tennisprofis. Aktuell läuft noch das WTA-International-Turnier, die kommenden beiden Wochen wird die ATP zwei Challenger-Turniere in der tschechischen Hauptstadt austragen (u.a. mit Stan Wawrinka). Im Anschluss (und damit zeitgleich mit den US Open) dürfen dann also die Damen wieder ran.