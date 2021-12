Nach Rafael Nadal: Auch Carlos Moya positiv auf COVID-19 getestet

Auch Carlos Moya hat sich im Team Nadal mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Spanier am Dienstag über Twitter bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.12.2021, 14:32 Uhr

Nach Rafael Nadal wurde auch Carlos Moya positiv auf COVID-19 getestet

Nächster positiver COVID-Test am Rande der Mubadala World Tennis Championships: Neben den Spielerinnen Emma Raducanu und Belinda Bencic scheint es insbesondere das Team des 20-fachen Major-Siegers Rafael Nadal hart zu treffen. Nicht nur der Spanier selbst wurde nach seiner Rückkehr nach Mallorca positiv auf COVID-19 getestet, auch sein Coach Calos Moya bestätigte am Dienstag ein positives Testergebnis.

Er habe, so Moya, bereits am Sonntag nach der Landung in Spanien einige Symptome verspürt, war dort aber noch negativ via Antigentest getestet worden. Ein weiterer Antigen-Test wies schließlich ein positives Ergebnis auf, wonach sich der Übungsleiter einem PCR-Test unterzog - erneut positiv. "Ich bin mit zwei Dosen geimpft und die Symptome waren ziemlich stark in den letzten 24 Stunden, wenn auch ohne die Notwendigkeit, ins Krankenhaus zu müssen"; erklärte Moya auf Twitter.

Moya mit Appell an seine Anhänger

Trotz der durchaus ausgeprägten Symptome der Viruserkrankung wies Moya auf die Wichtigkeit einer Impfung gegen COVID-19 hin: "Fieber, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Schmerzen am ganzen Körper und Schüttelfrost waren meine Symptome, und die Impfung hat sicherlich dazu beigetragen, dass es mir nicht schlechter ging und ich nicht ins Krankenhaus musste", betonte der 45-Jährige. "Geht vorsichtig durch diese Zeit des Jahres", appellierte Moya.

Der ehemalige Weltranglistenerste ist nun der bereits vierte prominente COVID-Fall in Zusammenhang mit den Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi. Dort hatte sein Schützling Rafael Nadal sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause gegeben. Nadal unterlag zum Auftakt knapp dem Schotten Andy Murray, im Spiel um Platz drei musste sich der Mallorquiner Denis Shapovalov in drei Sätzen geschlagen geben.