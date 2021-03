Nach Rafael Nadal: Auch Dominic Thiem wird in Miami fehlen

Dominic Thiem wird beim ersten ATP-Masters-1000-Event der Saison 2021 fehlen. Der Österreicher wird wie auch Rafael Nadal die Reise nach Miami nicht antreten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 18:38 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Dominic Thiem wird beim ATP-Masters-1000-Turnier von Miami fehlen

Es regnet prominente Absagen an diesem Dienstagnachmittag für die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Events von Miami. Nachdem bereits am frühen Abend der Weltranglistendritte, Rafael Nadal, seinen Start beim Turnier in den USA abgesagt hatte - der Spanier wolle sich vollends erholen und sich auf die europäische Sandplatzsaison vorbereiten -, wird nun auch Dominic Thiem fehlen.

Der Österreicher wurde bei einem Update der Starterliste für das ATP-Masters-1000-Event als Drop-Out geführt. Zusammen mit Nick Kygios, Richard Gasquet, Pablo Andujar und Pablo Cuevas. Bereits vor einigen Tagen hatte Roger Federer, der erst in Doha nach über einem Jahr Wettkampfpause auf die ATP-Tour zurückgekehrt war, seinen Start in Miami abgesagt. Der Schweizer hat 2019 den Titel gewonnen, 2020 war das Event aufgrund von COVID-19 abgesagt worden.

Thiem-Drop-Out wirft Fragen auf

Während beim Schweizer die Gründe für die Absage klar sind - Federer möchte sich auf seine Saisonhighlights Wimbledon und Olympia vorbereiten -, kommt die Absage von Dominic Thiem durchaus überraschend. Wieso der Österreicher nicht nach Miami reisen wird, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Entry-List-Updates jedenfalls unklar.

Der Österreicher war bei der letzten Austragung des Events von Miami zum Auftakt gescheitert, zuvor hatte der Weltranglistenvierte in Indian Wells seinen ersten und bisher einzigen ATP-Masters-1000-Titel gewinnen können.

Weitere Infos folgen!