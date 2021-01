Nach Rafael Nadal: Auch Stefanos Tsitsipas und Denis Shapovalov wollen in Rotterdam aufschlagen

Die Veranstalter des ATP-500-Events von Rotterdam dürfen sich auf zusätzliche Hochkaräter in ihrem Teilnehmerfeld freuen. Mit Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov und Milos Raonic werden drei weitere Top-15-Spieler an den Start gehen.

zuletzt bearbeitet: 27.01.2021, 17:30 Uhr

Nach Rafael Nadal soll mit Stefanos Tsitsipas ein weiterer Top-10-Spieler in Rotterdam aufschlagen

In Rotterdam gibt es in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Die Veranstaltern des ATP-500-Events, das eine Woche nach dem Ende der Australian Open über die Bühne gehen soll, profitieren von einer ähnlichen Situation, wie es im Oktober des Vorjahres die Veranstalter der Erste Bank Open taten. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Veränderungen im Kalender zeigen sich auch die Athleten an der Spitze der Weltrangliste äußerst spielfreudig. Allen voran natürlich in Europa, wo für viele die Reisestrapazen überschaubar - und damit eine gewisse Planungssicherheit gegeben ist.

Das führte vor wenigen Tagen zu einer absoluten Top-Verpflichtung, sagte doch der Weltranglisten-Zweite, Rafael Nadal, seinen Start in den Niederlanden zu. Auch Daniil Medvedev und Andrey Rublev haben bereits vor einiger Zeit ihren Start in Nordeuropa angekündigt. Wie am heutigen Mittwoch bekannt wurde, wird es aber gar ein Quartett werden, das aus den Top-10 der Weltrangliste nach Rotterdam reisen wird: Denn nun hat auch Stefanos Tsitsipas angekündigt, beim ATP-500-Event aufschlagen zu wollen.

Monfils Titelverteidiger

Zugleich mit dem Griechen haben auch die beiden Kanadier Denis Shapovalov und Milos Raonic bekanntgegeben, in den Niederlanden zu starten. Damit werden Anfang März - Stand jetzt - neun der besten 15 der Weltrangliste in Rotterdam aufschlagen. Als Titelverteidiger wird der Franzose Gael Monfils, der neuerdings von Günter Bresnik betreut wird, beim Indoor-Event an den Start gehen. Monfils besiegte im Vorjahr Felix Auger-Aliassime im Endspiel. Das ATP-500-Event von Rotterdam soll von 1. bis zum 7. März über die Bühne gehen.