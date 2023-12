Nach schweren Zerstörungen durch Hurrikan "Otis": Turnier in Acapulco findet plangemäß statt

Das ATP-500-Turnier in Acapulco wird trotz der massiven Zerstörungen durch Hurrikan "Otis" plangemäß über die Bühne gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 08:08 Uhr

© Getty Images Auch 2024 wird in Acapulco wieder Tennis gespielt

Nachdem Hurrikan "Otis" im Oktober dieses Jahres große Teile Acapulcos zerstörte, befindet sich die Stadt an der mexikanischen Pazifikküste derzeit im Wiederaufbau. Dass dieser einigermaßen gut vorangeht, zeigt nun auch der Umstand, dass das ATP-500-Turnier im kommenden Jahr (24. Februar bis 2. März 2024) plangemäß stattfinden kann.

"Diese Veranstaltung ist ein wichtiger Meilenstein für den Wiederaufbau und die Wiederbelebung dieser symbolträchtigen Stadt. Durch die Austragung des Turniers in Acapulco fördern wir nicht nur den Tennissport, sondern haben auch einen positiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft und die Gemeinde, indem wir Sektoren wie Tourismus, Transport, Gastronomie und Gastgewerbe beleben und Arbeitsplätze in der Region schaffen", hieß es von Seiten des Turniers.

Aufgrund der großen Schäden in Acapulco war zwischenzeitlich eine Verlegung nach Guadalajara im Raum gestanden. Mit der Austragung im kommenden Jahr wolle die Stadt nun jedoch ein Zeichen setzen und zeigen, dass sie nach dem Hurrikan "offen und standhaft" sei.

Titelverteidiger in Acapulco ist Alex de Minaur, der sich 2023 im Finale gegen Tommy Paul in drei Sätzen behauptet hatte. In der kommenden Spielzeit werden unter anderem Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud und Alexander Zverev um den Turniersieg spielen.