Nach Sieg gegen Djokovic - ist Zverev schon wieder voll da?

Alexander Zverev hat am zweiten Tag der World Tennis League in Dubai Novak Djokovic geschlagen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 07:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev war am Dienstag mindestens schon wieder auf Augenhöhe mit Novak Djokovic

Ganz egal waren Alexander Zverev die mildernden Umstände seines Sieges gegen Novak Djokovic beim Schaukampf-Turnier in Dubai dann doch nicht. Nachdem der Serbe einen Ball hinter die Grundlinie gesetzt hatte und das 6:3 und 6:4 für Zverev feststand, drehte sich der Deutsche kurz in Richtung seiner Box und holte sich die Bestätigung, die er für seinen starken Auftritt gegen Djokovic auch verdient hatte.

Mildernde Umstände, you say? Da muss man zunächst einmal anführen, dass Djokovic und Zverev wie auch alle anderen Teilnehmer der sogenannten World Tennis League auf einen Court geschickt werden, der je nach Einschätzung in sehr dunklem Gelb oder schon in Orange gehalten ist. Der Ball ist für die TV-Zuseher nicht zu sehen, für die Spieler zwar schon - mit den Bedingungen, unter denen Zverev während der letzten Tage mit Dominic Thiem trainiert hat und unter denen zukünftige Vergleiche mit Djokovic stattfinden werden, hat dieser Court nichts zu tun.

Dann schien Novak Djokovic den Fans auch seine beste Goran-Ivanisevic-Verkörperung vorstellen wollen. Sei es mit Serve-and-Volley-Varianten, sei es mit Netzangriffen, die nicht immer perfekt vorbereitet waren. Mithin ein Fressen für Alexander Zverev, der ja immer noch einer der besten Defensivspieler der Welt ist. Ob es Djokovic im vierten Satz eines Viertelfinales bei den Australian Open auch so offensiv anlegen wird? Ganz sicher nicht.

Zverev sicher kein Wunschgegner von Djokovic

Und schließlich wird in Dubai mit der No-Ad-Regel gespielt. Was weder Zverev noch Djokovic in irgendeiner Art und Weise bevorzugt hat. Auf der Tour aber nicht vorkommen wird. Interessant höchstens, dass Zverev als Rückschläger bei den Deciding Points zumeist die Vorhandseite gewählt hat.

Ist die deutsche Nummer eins also schon wieder voll da? Man weiß es nicht. es hat jedenfalls schon wieder vieles sehr vielversprechend ausgesehen. Und schon in Saudi-Arabien war ja trotz des glatten Ergebnisses gegen Daniil Medvedev nicht alles schlecht bei Zverev. Vielleicht lässt sich so viel festhalten: Als Gegner bei den Australian Open wünscht sich schon jetzt sicherlich niemand Alexander Zverev. Auch nicht Novak Djokovic. Egal in welcher Runde.