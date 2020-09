Nach US-Open-Erfolgslauf: Alexander Zverev und Dominic Thiem verzichten auf Auftritt in Rom

Alexander Zverev und Dominic Thiem werden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom nicht an den Start gehen. Grund dafür ist der Erfolgslauf der beiden bei den US Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 17:18 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Dominic Thiem werden nicht in Rom spielen

Es wird Deutsch gesprochen in New York City: Alexander Zverev und Dominic Thiem werden das diesjährige Finale der US Open bestreiten und greifen am Sonntag ab 22:00 Uhr MEZ nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel.

Doch angesichts der sowohl physisch als auch mental sehr herausfordernden Wochen im Big Apple müssen die beiden Finalisten auch ein kleines Opfer bringen: Zverev und Thiem werden - anders als ursprünglich geplant - beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom, das bereits am 14. September seinen Anfang finden wird, nicht an den Start gehen. Auch Daniil Medvedev verzichtet auf einen Auftritt in der italienischen Hauptstadt.

Thiem hatte beim Sandplatzklassiker im vergangenen Jahr bereits in der zweiten Runde gegen Fernando Verdasco verloren, Zverev musste sich in der gleichen Runde Matteo Berrettini geschlagen geben.

Ob die beiden vor den am 27. September beginnenden French Open nun eine Wildcard für das eine Woche zuvor stattfindende ATP-500-Turnier in Hamburg annehmen werden oder sich direkt in Paris auf das dritte Major-Event des Jahres vorbereiten werden, ist indes noch unklar.