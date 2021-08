Nach US Open - kommt die Impfpflicht für Fans auch in Europa?

Zuschauer, die die US Open besuchen wollen, müssen einen gültigen Impfnachweis zu den Events mitbringen. Ein Modell, das wohl auch in Europa zum Tragen kommen könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 23:10 Uhr

© Getty Images Hier kommt nur rein, wer mindestens einmal geimpft ist

Mal angenommen, ein Tennisfan hat für die erste Abendsession bei den US Open 2021 seit Monaten beste Karten gebucht, wahrscheinlich mehr als eine - und ist noch nicht geimpft. Dann heißt es: Leider kein Einlass in das Billie Jean King National Tennis Center. Das hat die USTA am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben, rechtschaffen kurzfristig vor Beginn des letzten Majors des Jahres. Eine Umsetzung der 1G-Regel also.

Es sei denn, die Betroffenen holen sich über das Wochenende noch schnell eine Impfung ab. Möglichkeiten dazu gibt es in New York City genug, auch ganz in der Nähe der Tennisanlage in Flushing Meadows: So können sich Besucher der Baseball-Spiele der New York Mets problemlos und unbürokratisch direkt beim Citi Field impfen lassen.

Für den Laver Cup reicht auch ein negativer Test

Beim Laver Cup, der vom 24. bis 28. September im TD Boston Garden ausgetragen wird, ist man da ein wenig kulanter: Geimpft oder getestet - diese zwei Gs kennt man auch in Europa seit Monaten. Der vollständige Impfschutz muss allerdings vorliegen. Interessant natürlich, dass der Laver Cup in einer Halle ausgetragen wird, die US Open bei trockenem Wetter aber unter freiem Himmel.

Die Frage, die sich in Hinblick auf die im Herbst stattfindenden Sportveranstaltungen in Europa stellt: Wie viele Gs werden notwendig sein, um als Fan auf der Tribüne zu sitzen? Im Moment ist die Situation in der deutschen Fußball-Bundesliga ja noch so, dass die freigegebenen Kapazitäten bei einigen Vereinen von den Zuschauern noch gar nicht zur Gänze nachgefragt werden. In Großbritannien scheint man da schon einen Schritt weiter zu sein - siehe dazu als Beispiel die Szenen beim Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea am gestrigen Samstag.

Wie sieht es mit den Erste Bank Open aus?

In Sachen Tennis steht Ende Oktober 2021 in der Wiener Stadthalle das größte Event im deutschsprachigen Raum an. Die Erste Bank Open sind schon im vergangenen Jahr mit einer beschränkten Anzahl an fans über die Bühne gegangen. Damals war noch kein Impfstoff verfügbar. Werden sich die Veranstalter bzw. die Politik nun am Modell der US Open anlehnen? Oder wird es auch eine Möglichkeit geben, mit einem negativen COVID-19-Test in die Halle zu kommen?

Frühzeitige Klarheit wäre hier sicherlich im Sinne aller Beteiligten. Dann können unerfreuliche Überraschungen wie für die nicht geimpften Tennisfans in New York ausbleiben.