Nach Verbalattacke: Daniil Medvedev entschuldigt sich bei Schiedsrichter Adel Nour

Daniil Medvedev hat sich nach seinem verbalen Fauxpas in Dubai bei Schiedsrichter Adel Nour entschuldigt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 11:34 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hatte seine Emotionen nicht im Griff

Daniil Medvedev hat wieder einmal für negative Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur aufgrund seiner Dubai-Viertelfinalniederlage gegen Tallon Griekspoor, sondern vor allem wegen eines verbalen Ausrasters. Der US-Open-Champion von 2021 warf Schiedsrichter Adel Nour "Doppelstandards" im Umgang mit russischen Spielern vor.

Für seinen Fauxpas soll sich Medvedev eigenen Angaben zufolge bereits entschuldigt haben. “Wir haben geredet, ich habe mich entschuldigt. Ich sagte, dass ich mich - ehrlich gesagt - nicht an alles erinnern kann, was ich gesagt habe, das ist wahr. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas Beleidigendes gesagt habe, aber falls ja, habe ich um Vergebung gebeten”, wurde der Weltranglistensechste von “Championat” zitiert.

Er sei “natürlich zu weit gegangen”, gestand Medvedev. Nour hatte dem 29-Jährigen nach dem zweiten Satz eine Code Violation ausgesprochen, woraufhin sich dieser ungerecht behandelt fühlte. Dies könne während eines Matches durchaus passieren, erklärte der Russe sein Verhalten.

Nicht die erste Auseinandersetzung

Die harten Anschuldigungen gegen Nour nahm Medvedev nach dem Match zurück: “Allen Schiedsrichtern auf der ATP-Tour ist es egal, woher du kommst, wer du bist. Sie versuchen nur, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Es ist klar, dass immer jemand unzufrieden sein wird, also habe ich das einfach so gesagt.”

Zwischen Medvedev und Nour war es bereits im Februar zu einer Auseinandersetzung gekommen. In der niederländischen Hafenstadt hatte der Schiedsrichter dem einstigen Weltranglisnersten eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung gegeben, auf die Medvedev eine Schimpftirade folgen ließ.

