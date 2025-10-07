ATP Masters Shanghai: Angeschlagener Djokovic taumelt ins Viertelfinale

Novak Djokovic hat trotz einiger Probleme das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai erreicht. Der Serbe besiegte Jaume Munar in der Runde der letzten 16 in drei engen Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 16:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic erreichte das Shanghai-Viertelfinale

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Novak Djokovic darf weiterhin von seinem 101. Karrieretitel träumen: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien setzte sich am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gegen den Spanier Jaume Munar mit 6:3, 5:7 und 6:2 durch und steht in der chinesischen Metropole damit im Viertelfinale.

Djokovic gelang gegen Munar das erste Break zum 3:1, musste sich aber umgehend danach an seinem linken Bein behandeln lassen. Anschließend war der langjährige Weltranglistenerste in seinen Bewegungen sichtlich eingeschränkt - dennoch fand Djokovic einen Weg, um das Match nach 2:41 Stunden Spielzeit auf seine Seite zu ziehen.

Djokovic im Viertelfinale gegen Bergs

Djokovic, der während des gesamten Matches nur ein Break kassierte, bekommt es nun mit dem Belgier Zizou Bergs zu tun. Der 26-Jährige hatte sich im ersten Match des Tages gegen den Kanadier Gabriel Diallo nach der Abwehr von zwei Matchbällen behauptet und damit das erste 1000er-Viertelfinale seiner Karriere erreicht.

Nach den frühen Niederlagen von Jannik Sinner und Alexander Zverev gilt Djokovic auf dem Papier als Topfavorit auf den Titel. Allerdings hat der 38-Jährige neben seinen Verletzungssorgen am linken Bein auch mit den harten Bedingungen in Shanghai zu kämpfen. Wie bereits in der dritten Runde gegen Yannick Hanfmann musste sich Djokovic auch in der Partie gegen Munar übergeben.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai