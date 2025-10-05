ATP-Masters Shanghai: Djokovic ringt bärenstarken Hanfmann nieder

Beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai benötigte Novak Djokovic gegen einen grandios aufspielenden Yannick Hanfmann einen Comeback-Erfolg in drei Sätzen zum Einzug ins Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 17:07 Uhr

© Getty Images Gegen einen bärenstarken Yannick Hanfmann benötigte Novak Djokovic beim Masters-Turnier in Shanghai einen Comeback-Sieg zum Einzug ins Achtelfinale.

Einen positiven Richtungszeig hatte Novak Djokovic vor seiner Drittrunden-Partie beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai bezüglich seines Gegners Yannick Hanfmann, schließlich konnte der serbische Altmeister den bislang einzigen Vergleich auf der Tour im vergangenen Jahr im Achtelfinale des ATP-Turniers in Genf in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Mehrfaches Raunen ging bereits durchs Publikum, als Djovovic das erste Spiel bei eigenem Service mit drei Aufschlag-Winnern startete und das Game mit der ersten Rallye beschließen konnte. Doch auch Hanfmann startete gleich mit einem zu-Null-Spiel bei eigenem Aufschlag. Im nächsten Game wurden die Ballwechsel schon länger und der Karlsruher erspielte sich mit seinem variablen Spiel mehrere Break-Möglichkeiten, wovon er die dritte mit einem etwas glücklich am Rahmen getroffenen und damit unerreichbaren Lobball verwerten konnte. Im weiteren Verlauf steigerte sich auch Djokovic bei Aufschlag seines Gegners und sorgte dabei auch für spielerische Highlights, dennoch gestattete Hanfmann seinem 38-jährigen Gegner im gesamten Satz keine Break-Chance. Mit einem Ass besiegelte der deutsche Davis-Cup-Spieler den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Satz schenkten sich die beiden Protagonisten zu Beginn fast nichts und lieferten souveräne Aufschlagspiele ab. Im weiteren Verlauf nahm die Intensität der jeweiligen Rückschläger wieder zu. Beim Stand von 6:5 eröffnete Djokovic bei Aufschlag seines 33-jährigen Gegners mit einem perfekt getimten Stopp-Ball und erspielte sich zwei laufende Satzbälle. Den ersten davon nutzte der 38-Jährige nach intensiver Rallye, die er mit einem Smash beendete.

Auch der dritte Durchgang startete mit intensiven Rallyes, in denen Djokovic immer öfters die dominante Rolle übernahm. Im vierten Spiel erkämpfte sich der serbische Davis-Cup-Sieger zwei laufende Break-Möglichkeiten, wovon er die zweie in einer Marathon-Rallye für sich nutzen konnte. Im weiteren Verlauf spielte der 24-fache Grand-Slam-Champion bei eigenem Service seine ganze Erfahrung aus und fixierte mit einem Return-Fehler seines Gegners den 4:6, 7:5, 6:3-Erfolg nach 2:42 Stunden.

Im Achtelfinale sieht sich die Nr. 4 des Turniers dem Spanier Jaume Munar gegenüber, der sich mit 6:4, 5:7, 6:1 gegen den japanischen Qualifikanten Yoshihito Nishioka behaupten konnte. Für den Qualfikanten Hanfmann geht damit nach vier Siegen in Folge der Erfolgslauf in Shanghai zu Ende.

