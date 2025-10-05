ATP Masters Shanghai live: Novak Djokovic vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker
Novak Djokovic und Yannick Hanfmann treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com sowie in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 15:26 Uhr
Während der Auftakt-Erfolg von Novak Djokovic nach einem Freilos im Veteranen-Duell gegen den ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic aus Kroatien durchaus erwartbar war, liest sich der Drittrunden-Einzug von Yannick Hanfmann beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai deutlich überraschender. Inklusive der Qualifikation konnte der Karlsruher den Platz bereits viermal als Sieger verlassen und begeisterte zuletzt mit dem Dreisatz-Erfolg gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe.
Auf der Tour sind sich der 38-jährige Djokovic und der 33-jährige Hanfmann bislang einmal begegnet. Im vergangenen Jahr konnte sich der Serbe im Vorfeld der French Open im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Genf in zwei Sätzen behaupten.
Das Match zwischen Novak Djokovic und Yannick Hanfmann gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.
