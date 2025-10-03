ATP Shanghai: Djokovic gewinnt Veteranen-Duell gegen Cilic

Novak Djokovic ist mit einem 7:6 (2) und 6:4 gegen Marin Cilic in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Peking eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 14:49 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in Shanghai erfolgreich gestartet

Schon lustig: Im gesamten zweiten Satz wollte Marin Cilic gegen Novak Djokovic kein einziger Punktgewinn gelingen bis es daran ging, dass Djokovic beim Stand von 5.4 ausserviert. Da bekam Cilic per Doppelfehler sogar noch eine Breakchance serviert. Und danach nach einem Rückhandfehler gleich noch eine. Die aber wehrte der serbische Großmeister ab. Und setzte sich dann eben doch mit 7:6 (2) und 6:4 durch.

Damit gestaltete Djokovic seine Rückkehr auf dei ATP-Tour erwartungsgemäß erfolgreich. Zuletzt war der 38-Jährige ja bei den US Open am Start, hatte dort - wie auch bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren - das Halbfinale erreicht. Dieses aber gegen Carlos Alcaraz verloren. In Shanghai formiert Djokovic ja als Rekord-Champion, vier Mal hat er hier triumphiert. Nächster Gegner wird Yannick Hanfmann sein, der gegen Frances Tiafoe etwas überraschend gewinnen konnte.

Spielt Djokovic in Turin?

Djokovic hatte nach seinem Ausscheiden bei den US Open ja offen gelassen, wo er in der Saison 2025 noch antreten wird. Als einzigen Fixpunkt hatte er Athen angegeben, also jenes Event, das von belgrad umgezogen ist. Und bei dem sein Bruder den Turnierdirektor gibt. Ob Novak Djokovic bei den ATP Finals in Turin aufschlagen wird, ist nach wie vor offen. Die Qualifikation für das Saisonfinale sollte er aber auf jeden Fall schaffe.

Ein anderer Rückkehrer hatte in Shanghai am Freitag nicht denselben Erfolg wie Djokovic: Ben Shelton, ebenfalls erstmals seit den US Open auf der Tour dabei, musste sich David Goffin mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Learner Tien, zuletzt Finalist in Peking, setzte seine gute Serie fort, gewann gegen Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:3 und 6:4.

Ohne Probleme weiter ist Holger Rune. der Däne besiegte Sebastian Baez mit 7:5 und 6:4. Francisco Cerundolo hatte beim 7:6 (5) und 7:6 (4) gegen Adrian Mannarino schon mehr Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai