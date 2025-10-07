ATP Masters Shanghai: Holger Rune und Zizou Bergs ziehen ins Viertelfinale ein

Holger Rune und Zizou Bergs haben am Dienstag als erste Spieler das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 12:27 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht im Viertelfinale

Nach seinem Coup gegen Taylor Fritz hat Giovanni Mpetshi Perricard beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai die nächste Überraschung verpasst. Der Däne Holger Rune erwies sich im Achtelfinale als etwas zu stark für den Franzosen und gewann mit 6:4, 6:7 (7) und 6:3. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenelfte auf Tallon Griekspoor oder Valentin Vacherot.

Durch seinen Erfolg über Mpetshi Perricard hielt Rune seine kleine Chance auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin am Leben. Im Live-Race liegt der 22-Jährige auf Position zwölf, ein Turniersieg in Shanghai könnte ihn auf Rang neun befördern. In der Weltrangliste würde Rune mit einem Halbfinaleinzug in Shanghai in die Top Ten zurückkehren.

Bereits vor Rune hatte Zizou Bergs die Runde der letzten Acht erreicht. Der Belgier wehrte gegen den an Position 31 gesetzten Kanadier Gabriel Diallo zwei Matchbälle ab und siegte nach 2:48 Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:5 und 7:6 (8). In seinem ersten Viertelfinale auf 1000er-Ebene könnte Bergs nun auf Novak Djokovic treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai