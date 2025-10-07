ATP Masters Shanghai live: Novak Djokovic vs. Jaume Munar im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Jaume Munar treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 13:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Jaume Munar

Nach den frühen Niederlagen von Jannik Sinner und Alexander Zverev ist Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai der neue Topfavorit auf den Titel. Im Achtelfinale trifft der Serbe, der in der dritten Runde mit dem Deutschen Yannick Hanfmann große Probleme hatte, auf den Spanier Jaume Munar.

Munar liegt in der Weltrangliste aktuell auf Position 41 und legte in diesem Jahr auf Hartplatz eine große Steigerung hin. Das bislang einzige Duell zwischen ihm und Djokovic gewann der 24-fache Major-Champion 2018 in der zweiten French-Open-Runde in drei Sätzen.

Djokovic vs. Munar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jaume Munar gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

