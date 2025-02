ATP Rotterdam: Daniil Medvedev beschimpft Schiedsrichter - "Du bist so schlecht"

Daniil Medvedev hat sich in Rotterdam einmal mehr einen verbalen Ausrutscher geleistet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 14:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev kritisierte den Schiedsrichter vehement

Obwohl Daniil Medvedev seine Auftaktpartie beim ATP-500-Turnier in Rotterdam gegen Stan Wawrinka in drei Sätzen gewann, waren die Schlagzeilen nach dem Match vor allem negativer Natur. Der Grund: Medvedev ließ sich in der niederländischen Hafenstadt einmal mehr zu einem verbalen Ausraster hinreißen.

Medvedev erhielt beim Stand von 5:5 im ersten Satz eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung und fühlte sich ungerecht behandelt, weil ein Ballmädchen ihm einen Ball zu spät gegeben und er deshalb mehr Zeit benötigt hatte. “Warum gibst du mir eine Zeitüberschreitung?”, fragte der Russe Stuhlschiedsrichter Adel Nour - um dann erst so richtig loszulegen.

Medvedev erinnert an Khachanov

“Das Ballmädchen hat mir den Ball nicht gegeben. Hast du Augen? Nein, du hast keine Augen, Mann! Du bist so schlecht! Ich erinnere mich an dich mit Karen Khachanov, ich erinnere mich”, spielte Medvedev auf ein Match seines Landsmanns aus dem Jahr 2020 an. Damals unterliefen Nour im Antwerpen-Viertelfinale gegen Dan Evans mehrere folgenschwere Fehler und wurde von Khachanov demzufolge gefragt, ob er betrunken sei.

Wie in Belgien lag Nour auch in Rotterdam daneben, was Medvedev in Rage brachte. “Ich weiß, dass du keine Augen hast? Hast du ein Problem? Absolut richtig! Unglaublich …”, schimpfte der US-Open-Sieger von 2021. “Du suchst nach Ärger, Mann. Du hast ein Problem, ein wirklich großes Problem. Ich habe nicht mit dir geredet, ich habe nichts zu dir gesagt, und dann benimmst du dich so. Du hast ein paar Probleme, Mann.”

Nour reagierte auf die Schimpftirade indes einigermaßen gelassen. Ob sich die Wege der beiden in Rotterdam noch einmal kreuzen werden, ist abzuwarten. Im Achtelfinale bekommt es Medvedev jedenfalls mit Mattia Bellucci zu tun.

Zum Einzel-Tableau in Rotterdam