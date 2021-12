Nach Verletzungspause: Eugenie Bouchard kehrt auf den Platz zurück

Eugenie Bouchard kehrte am Montag nach einer langen Verletzungspause auf den Tennisplatz zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.12.2021, 20:36 Uhr

© Getty Images Eugenie Bouchard kehrte nach langer Verletzungspause auf den Court zurück

Gute Nachrichten für alle Fans von Eugenie Bouchard: Die 27-Jährige kehrte am Montag nach einer langen Verletzungsauszeit auf den Tennisplatz zurück. "Der erste Ball, den ich seit 8 Monaten geschlagen habe!!! Der Tag ist endlich da! Ich kann es nicht glauben", schrieb die Kanadierin auf Instagram.

Bouchard hatte sich im März beim WTA-250-Turnier in Guadalajara einen Riss des Subscapularis (stärkster Innenrotator des Schultergelenks) zugezogen und zunächst versucht, die Probleme ohne Eingriff unter Kontrolle zu bringen. Letztlich musste sie sich im Juni dann aber doch einer Operation unterziehen.

https://www.instagram.com/reel/CXbsvX2AAH-/?utm_source=ig_web_copy_link

Ihr bis dato letztes Match bestritt Bouchard beim 250er-Event in Monterrey, das unmittelbar nach dem Turnier in Guadalajara über die Bühne ging. Mittlerweile steht die Wimbledon-Finalistin des Jahres 2014 in der Weltrangliste nur mehr auf Platz 251.

Wann Bouchard auf den Matchcourt zurückkehren wird, steht indes noch nicht fest. Die Australian Open kommen für die Kanadierin aber definitiv zu früh.