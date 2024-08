Nach Washington-Disqualifikation: Shapovalov mit Teilerfolg

Denis Shapovalov hat sich gegen die Strafe aufgrund seiner Disqualifikation in Washington gewehrt und nun einen Teilerfolg erzielt. Die ATP versucht derweil, in dem Fall ihr Gesicht zu wahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 07:53 Uhr

Ein kleine Wiedergutmachung für Denis Shapovalov: Der Kanadier hat sein Geld und seine Punkte von dem Turnier in Washington zurückerhalten, muss aber wegen seiner Disqualifikation eine Geldstrafe in Höhe von 36.400 Dollar zahlen.

100 Punkte für den disqualifizierten Kanadier

Was war passiert? Beim ATP-Turniernin Washington führte Ben Shelton mit Satz vor und mit 6:3 im Tiebreak, als Shapovalov die Nerven verlor und zweimal auf seinen Schläger auf den Boden donnerte. Ein Zuschauer sagte nun etwas, was den Kanadier verärgerte und dazu führte, dass er den Zuschauer anschrie: "Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet." Shapovalov wurde vom Viertelfinale ausgeschlossen – und nach den Regeln musste er nicht nur auf sein Preisgeld in Höhe von 53.240 Dollar verzichten, sondern auch auf 100 Ranglistenpunkte.

Dagegen legte der Kanadier Einspruch ein – und nun ist über den Einspruch entschieden worden. In einer offiziellen Mitteilung heißt es: “Die ATP hat den Einspruch von Denis Shapovalov nach seinem Ausscheiden aus dem Viertelfinale des ATP 500-Turniers in Washington geprüft. Der Bußgeldausschuss hat bestätigt, dass die Offiziellen bei der Sperre des Spielers korrekt vorgegangen sind. Der Ausschuss kam jedoch zu dem Schluss, dass der Verlust von Ranglistenpunkten und Preisgeldern, der im Falle einer Säumnis automatisch erfolgt, in diesem Fall eine unverhältnismäßige Strafe wäre. Shapovalov behält daher die Punkte für das Viertelfinale und das Preisgeld, wobei eine Geldstrafe in Höhe von 36.400 Dollar für den Verstoß gegen den Code verhängt wird.”

Somit erhält der Kanadier am Ende rund 17.000 Dollar. Mit den 100 Ranglistenpunkte verbessert er sich um 33 Plätze und steht aktuell auf in der aktualisierten ATP-Rangliste Platz 106