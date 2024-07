Nach Wimbledon-Aus: Jannik Sinner legt Pause ein

Jannik Sinner unterlag im Viertelfinale von Wimbledon Daniil Medvedev. Die nächsten Tage werden nun der Regeneration dienen. Auf eine Teilnahme beim Turnier in Bastad wird er Südtiroler verzichten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 19:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner verzichtet auf einen Start beim Turnier in Bastad.

Es war eine absolute Überraschung, dass Daniil Medvedev den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus dem Turnier genommen hat. Für viele war der Südtiroler der absolute Favorit auf den Titel, doch der Sieger der US Open 2021 zeigte eine fantastische Leistung und gewann nach intensiven fünf Sätzen.

Jannik Sinner ließ anschließend verlauten, dass er sich auf dem Court nicht einhundertprozentig gut gefühlt habe und eine Erschöpfung verspürte. Daher ändert der 22-Jährige seine ursprüngliche Planung und wird in der kommenden Woche pausieren.

Jannik Sinner erst in Paris wieder auf dem Court

Eigentlich war die Teilnahme beim ATP-250er-Event im schwedischen Bastad geplant. Das Turnier muss nun auf den aktuellen Branchenprimus verzichten und wird mit Andrey Rublev als topgesetzten Spieler starten. Mit Casper Ruud wird ein weiterer Top10-Spieler an den Start gehen.

Damit wird Jannik Sinner vor seiner Olympiateilnahme kein Event mehr spielen und erst in Paris auf den Court zurückkehren. Das Turnier in Schweden wäre die perfekte Generalprobe gewesen, da beide Veranstaltungen auf Sand ausgespielt werden. Zudem wäre es die Premiere des Südtirolers beim Turnier in Skandinavien gewesen. Diese muss nun mindestens weitere zwölf Monate auf sich warten lassen.