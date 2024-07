Nach Wimbledon: Viel Sand und ein bisschen Rasen

Bekanntlich schläft die Tour nie. Auch nach Wimbledon geht es direkt mit vielen Turnieren weiter. Und auch zahlreiche Topspieler sind direkt im Einsatz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2024, 15:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Am Hamburger Rothenbaum geht es direkt nach Wimbledon mit der Tour weiter.

Als höchstdotiertes Turnier steht in der kommenden Woche das 500er.Event in Hamburg statt. Der neue Veranstalter Tennium gibt dabei seinen Einstand und setzt dabei auf Alexander Zverev, der die Meldeliste anführen wird. Dahinter wird Holger Rune an Position zwei in das Turnier starten und versuchen, den Vorjahressieger und topgesetzten gebürtigen Hamburger eine Titelverteidigung zu vermiesen. Auch Sebastian Ofner wird in der Hansestadt an der Elbe antreten.

In Bastad schauen alle Augen auf Rafael Nadal, der mit einer Wildcard in Schweden an den Start gehen wird. Die Form für die olympischen Spiele vom 27. Juli bis zum 04. August soll beim 250er-Turnier angetestet werden. Immerhin ist der letzte Auftritt bei den French Open bereits einige Wochen her. Mit Andrey Rublev und Casper Ruud sind auch zwei aktuelle Top10-Spieler dabei. Jannik Sinner hatte eine Teilnahme geplant, jedoch nach seinem Viertelfinalaus in Wimbledon diese zurückgezogen.

In Newport wird die Rasensaion verlängert.

In Gstaad steigt ebenfalls ein 250er-Event. Nach Absagen von Alex de Minaur und Hubert Hurkacz wird Stefanos Tsitsipas als Topgesetzter in das Turnier einsteigen. Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ziehen die Reise in die Schweiz einer Teilnahme in Hamburg vor.

Alle drei genannten Turniere finden auf Sand statt und diesen nicht nur Rafael Nadal als passende Olympia-Vorbereitung. Doch wer die Rasensaison um eine Woche verlängern mag, den verschlägt es bekanntlich in die USA nach Newport. Das 250er-Turnier am Ort der Tennis Hall of Fame muss ohne Spielern aus den Top20 auskommen. Adrian Mannarino ist der bestplatzierte Spieler im Feld.

Für einige Akteure, die in den USA dabei sind, geht es anschließend wieder zurück nach Europa, um an den olympischen Spielen teilzunehmen. Die Liebe zum Rasenspiel scheint größer zu sein als die Notwendigkeit nach einer passenden Sandplatzvorbereitung.