Nach zwei Jahren Zwangspause: Hyeon Chung feiert Comeback

Zwei Jahre lang musste Hyeon Chung pausieren, nun feiert der Südkoreaner beim Heimturnier in Seoul seine Rückkehr auf die Tour. Vorerst wird der Australian-Open-Halbfinalist des Jahres 2018 aber nur im Doppel an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.09.2022, 20:39 Uhr

© Getty Images Hyeon Chung kehrt in dieser Woche auf die Tour zurück

Tolle Nachrichten von Hyeon Chung! Der 26-Jährige feiert in dieser Woche beim ATP-250-Event in Seoul nach mehr als zweijähriger Zwangspause sein Comeback. Vorerst startet der Südkoreaner lediglich im Doppel, an der Seite seines Landsmanns Soonwoo Kwon trifft er in der ersten Runde auf Treat Huey und Hans Hach Verdugo.

Sein bislang letztes Match absolvierte Chung am 23. September 2020 im Rahmen der French-Open-Qualifikation, danach setzten ihn gravierende Rückenprobleme außer Gefecht. "Ich bin einfach froh, wieder dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie gut ich spielen werde, aber ich werde mein Bestes geben", erklärte der ehemalige Weltranglisten-19. am Montag bei einer Pressekonferenz.

Chung schlägt Zverev und Djokovic

Welch großes Potential in ihm schlummert, stellte Chung bei den Australian Open 2018 unter Beweis. In Melbourne erreichte der Südkoreaner nach Siegen über Alexander Zverev und Novak Djokovic das Halbfinale, in dem er gegen den späteren Sieger Roger Federer schlussendlich aufgeben musste.

Wie fit er auf die Tour zurückkehren werde, wisse er selbst nicht, so Chung. Jedenfalls aber sei er während seiner Verletzungpause in mentaler Hinsicht gereift: "Früher habe ich Tennis als selbstverständlich angesehen, aber jetzt bin ich einfach dankbar für die Chance, meinen Fuß auf den Platz zu setzen."