Nach zweitem Sieg in Teneriffa: Carreno Busta blickt wieder Richtung Top 100

Nur eine Woche nach seinem ersten Titelgewinn auf den Kanarischen Inseln setzte Pablo Carreño Busta seine Dominanz fort und gewann auch das Tenerife Challenger 2.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 22:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Pablo Carreno Busta

Vor vollen Rängen auf dem Center Court der Abama Tennis Academy setzte sich der ehemalige Weltranglisten-Zehnte am Sonntag souverän mit 6:3, 6:2 gegen den österreichischen Qualifikanten Filip Misolic durch.

Durch seinen erneuten Triumph verbessert sich der Spanier in der ATP-Weltrangliste auf Platz 111 und rückt damit seinem Ziel, in die Top 100 zurückzukehren, immer näher.

Das Finale des Tenerife Challenger 2 verlief nach einem klaren Muster: Carreño Busta dominierte mit seinem präzisen Spiel die meisten Ballwechsel und ließ Misolic keine echte Chance.

Doppelerfolg auf den Kanarischen Inseln

„Als ich in Teneriffa angekommen bin, habe ich nicht gedacht, dass ich zwei Titel gewinnen könnte, aber ich wollte unbedingt gute Leistungen zeigen“, sagte Carreño Busta, der sich nach einer hartnäckigen Ellbogenverletzung wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke befindet.

Am Ende der ersten Woche des zweiwöchigen ATP-Challenger-Tour Swings in Guía de Isora besiegte er im Finale seinen spanischen Landsmann Alejandro Moro Cañas. Dies markierte den ersten Triumph für den 33-jährigen Asturier seit dem Gewinn des ATP-Masters-1000er-Event in Montreal im August 2022.

„Der erste Titel war bereits großartig, aber der heutige fühlt sich genauso gut an. Filip war kein leichter Gegner. Er hat diese Woche bewiesen, wie stark er ist, indem er auch den topgesetzten Dominik Koepfer besiegt hat“, erklärte Carreño Busta nach seinem 13. Erfolg auf der ATP Challenger Tour.

Carreno Busta: Indian Wells statt Challenger in Frankreich

Carreño Busta zeigte sich begeistert von der Unterstützung auf Teneriffa und nutzte die Gelegenheit, die Insel näher kennenzulernen. Nun richtet sich sein Fokus aber auf die ATP-Tour: „Eigentlich hatte ich geplant, ein Challenger-Turnier in Frankreich zu spielen, aber ich werde mir jetzt eine Pause gönnen und in der Qualifikation in Indian Wells zurückkehren. Ob mein Tennis in den letzten Wochen besser geworden ist, kann ich nicht genau sagen – aber ich habe definitiv mehr Selbstvertrauen. Mein kurzfristiges Ziel ist die Rückkehr in die Top 100, aber was danach kommt, ist noch offen. Der Weg zurück auf die Tour wird herausfordernd, aber ich weiß, was ich dafür tun muss.“

Marcello Marchesini, Präsident von MEF Tennis Events, zog ein äußerst positives Fazit zu den beiden Turnierwochen auf Teneriffa: „Wir haben zwei Challenger-Turniere auf höchstem Niveau veranstaltet. Die Bilanz ist durchweg positiv.“

Mit insgesamt zwölf Turnieren auf den Kanarischen Inseln hat sich MEF Tennis Events als etablierter Veranstalter bewiesen. Besonders erfreut zeigte sich Marchesini über die große Zuschauerresonanz: „Dieses Jahr hat das Publikum die Abama Tennis Academy regelrecht gestürmt. Wir erhalten große Anerkennung, zuletzt vom Präsidenten des spanischen Tennisverbands. Unser Ziel ist es, weitere Turniere in Spanien zu veranstalten, möglicherweise auch auf dem Festland.“