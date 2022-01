Nachrücker Altmaier scheitert an Fognini

Daniel Altmaier ist auf der ATP-Tour zum zweiten Mal binnen einer Woche in der ersten Runde gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.01.2022, 13:27 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier

Der 23-Jährige unterlag beim Turnier in Sydney dem an sieben gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 3:6 und 5:7. Altmaier war erst kurzfristig als Lucky Loser für den Australier Nick Kyrgios, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ins Hauptfeld gerückt.

Bereits in der vergangenen Woche war für Altmaier in Adelaide ebenfalls in der ersten Runde Schluss gewesen.