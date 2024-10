Nadal-Akademie auf Mallorca von Unwettern betroffen

Heftige Unwetter haben die Einsatzkräfte auf Mallorca vor große Herausforderungen gestellt. Auch die Akademie von Rafael Nadal war betroffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 06:26 Uhr

© Getty Images Schwere Zeiten für Rafael Nadal & Co.

Die großen Regenmassen auf der spanischen Insel Mallorca haben in der Nacht von Sonntag auf Montag für große Herausforderungen gesorgt. Wie die Feuerwehr auf X (vormals Twitter) mitteilte, waren fünf Personen wegen des Hochwassers in ihren Autos eingesperrt und mussten aus diesen befreit werden.

Zudem wurde zahlreiche Keller und Tiefgaragen überflutet, des Weiteren mussten einige Straßen für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden. Von den Unwettern betroffen war auch die Rafa-Nadal-Academy, die zeitweise unter Wasser stand. Zu Schaden kam dabei glücklicherweise niemand.

“Das Wichtigste ist, dass es uns allen gut geht und wir hart daran arbeiten, das normale Leben in der Akademie und im rafanadal_club so schnell wie möglich wieder aufzunehmen”, hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite der Akademie. Zugleich wurde ein Dank an die Einsatzkräfte gerichtet.

Bereits 2018 wurde Mallorca von heftigen Unwettern heimgesucht. Damals hatte Nadal, der seine Karriere noch in diesem Jahr beenden wird, die Räumlichkeiten seiner 2016 eröffneten Akademie zur Verfügung gestellt, um den Betroffenen der verheerenden Überschwemmungen eine Unterkunft zu bieten.