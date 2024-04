Nadal mit dem Aufschlag als Achillesferse

Einen Tag nach seiner Absage für das Masters-Turnier in Monte Carlo kehrte Rafael Nadal auf den Trainingsplatz zurück. Probleme bereitet dem Mallorquiner vor allem der Aufschlag.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 16:18 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal plant eine erfolgreiche Rückkehr nach Roland Garros.

Es sind Bilder, die auf eine erfolgreiche Rückkehr von Rafael Nadal nach Paris hoffen lassen. In seiner Akademie auf Mallorca, wie auf den Aufnahmen im Social-Media-Dienst „X“ unschwer zu erkennen ist, agierte der 14-fache Roland-Garros-Champion in seiner gewohnt intensiven Art und Weise auf dem Trainings-Court. Die Aufnahmen zeigen den ehemaligen Weltranglistenersten einen Tag, nachdem er die Teilnahme am Masters-Turnier in Monte Carlo absagen musste, wo er in seiner bisherigen Karriere insgesamt elf Titel einfahren konnte.

Nähere Informationen über den aktuellen Status des 22-fachen Grand-Slam-Siegers teilte sein langjähriger Coach Toni Nadal der spanischen Nachrichtenagentur „Agencia EFE“ mit. Auch wenn er aktuell nicht mehr Mitglied im Team seines Neffen ist, scheint dieser immer noch die Maxime seines Onkels verinnerlicht zu haben: „Entweder du gehst zu einem Turnier mit 100%, oder nimmst besser nicht teil. Im Moment kann er dort nicht spielen, er hat sich noch nicht erholt.“

Insgesamt sieht Toni Nadal seinen 37-jährigen Neffen auf einem guten Kurs, hat aber noch eine Schwachstelle ausgemacht, die auf dessen anhaltenden Probleme bei der Bauchmuskulatur zurückzuführen sind: „Beim Aufschlag fühlt er sich nicht gut, ansonsten hat er im Training keine Probleme“.

Wann genau der langjährige Weltranglistenerste, der seit seinem Start im Januar beim ATP-Turnier in Brisbane nicht mehr auf der Tour spielte, auf die Turnierbühne zurückkehren wird, kann auch der 63-jährige nicht vorhersagen: „Ich weiß nicht, was er in Bezug auf Barcelona und Madrid tun wird. Wenn wir uns sehen, frage ich ihn, wie es läuft, aber ich frage ihn nicht nach seinen Plänen. Ich hoffe sehr, dass er dort spielen kann, denn das ist für ein erfolgreiches Abschneiden in Roland Garros notwendig.“

Als sein Neffe ihm vor einigen Tagen auf seine Nachfrage berichtete, dass es nicht gut laufen würde, richtete er tröstende Worte an ihn, die er bereits wiederholt bei ihm anbrachte: „Lass uns nicht beschweren, es ist sehr gut für uns gelaufen. Wir hatten früher schon die Befürchtung, dass deine Karriere 2011 oder 2012 enden würde.“