Nadal, Thiem, Osaka, Swiatek für Laureus Awards nominiert

Rafael Nadal, Dominic Thiem, Naomi Osaka und Iga Swiatek sind unter den Nominierten für den prestigeträchtigen Laureus Award.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2021, 13:28 Uhr

In der Regel werden Sportlerpreise mit Ende eines Jahres vergeben, Dominic Thiem etwa durfte sich im bereits vor einigen Wochen über die erstmalige Auszeichnung als Österreichs Sportler des Jahres freuen. Der Laureus lässt sich da ein wenig mehr Zeit - und hat aber das weltweite Sportgeschehen im Blick. Die am Mittwoch veröffentlichten Nominierungslisten lassen den Schluss zu: Der Tennissport hat nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Gleich vier Profis sind nominiert.

Da wäre zunächst einmal Naomi Osaka, die schon von der US-amerikanischen Sports Illustrated als eine der Sportpersönlichkeiten des Jahres ausgezeichnet wurde. Osaka, die 2020 die US Open und vor wenigen Tagen die Australian Open für sich entschieden hat, wurde in der Kategorie "Weibliche Sportlerin des Jahres" nominiert. Als Konkurrentinnen stehen der Japanerin Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone, die niederländische Radfahrerin Anna van der Breggen, Fußballerin Wendie Renard, Basketballerin Breanna Stewart und Leichtathletin Brigid Kosgei gegenüber.

Rafael Nadal hat in Roland Garros seinen 13. Titel im Einzel geholt, der Spanier könnte Sportler des Jahres bei den Männern werden. Nadal tritt gegen Basketball-Superstar LeBron James, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, den Weltfußballer Robert Lewandowski, Leichtathlet Joshua Cheptegei und Stabhochspringer Armand Duplantis an.

Dominic Thiem, der in New York City sein erstes Major gewann, und Iga Swiatek könnten den Preis für den größten Durchbruch des Jahres gewinnen. Treten allerdings gegeneinander an. Ebenfalls nominiert sind in dieser Kategorie NFL-Quarterback Patrick Mahomes, Tour-de-France-Gewinner Tadej Pogacar, Moto-GP-Weltmeister Joan Mir und Anus Fati, der Youngster des FC Barcelona.