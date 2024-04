Nadal muss für Masters in Monte Carlo absagen

Keine guten Nachrichten von Rafael Nadal. Der Spanier hat auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgegeben, dass er beim Sandplatz-Turnier in Monte Carlo nicht antreten kann. Und der Wortlaut seiner Absage lässt nichts Gutes für die nächsten Turniere vermuten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 20:17 Uhr

In den letzten Tagen war viel über den Gesundheitszustand von Rafael Nadal spekuliert worden. Nun herrscht etwas mehr Gewissheit - zumindest, was das Masters-Turnier in Monte Carlo angeht: Nadal hat seine Teilnahme im Fürstentum abgesagt.

Was heißt das für die French Open?

Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte der French-Open-Rekordchampion mit: "Dies sind die schwierigsten Momente für mich. Bedauerlicherweise muss ich mitteilen, dass ich nicht in Monte Carlos antreten werde. Mein Körper lässt das einfach nicht zu."

Dazu postete er ein Video, in dem er eigentlich recht flüssig von der Grundlinie ein paar Schläge auf Sand zeigt, die Worte seiner Absage lassen aber nicht vermuten, dass Nadal schnell wieder wettbewerbsfähig sein wird.

Und eine Teilnahme an den French Open ist damit unsicherer denn je.