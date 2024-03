Nadals Wert verdoppelt: Djokovic beginnt 418. Woche als Nummer eins

Novak Djokovic hat am Montag seine 418. Woche als Weltranglistenerster begonnen. Der Serbe verbrachte damit doppelt so viele Wochen auf dem Tennisthron wie Rafael Nadal.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 13:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic (l.) und Rafael Nadal

Novak Djokovic hat am Montag seine 418. Woche als Nummer eins der ATP-Weltrangliste begonnen. Der Serbe baute damit nicht nur seinen Rekord aus - auf Platz zwei liegt der mittlerweile zurückgetretene Roger Federer mit 310 Wochen -, sondern hält nun auch bei doppelt so vielen Wochen am Tennisthron wie sein Dauerkonkurrent Rafael Nadal.

In der Liste der aktiven Spieler liegt der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien mit 209 Wochen an der Weltranglistenspitze hinter Djokovic auf Platz zwei. Auf den Rängen drei bis fünf folgen Andy Murray (41 Wochen), Carlos Alcaraz (36 Wochen) und Daniil Medvedev (16 Wochen).

Djokovic vor nächstem Rekord

Insgesamt war Djokovic bereits mehr als acht (!) Jahre die Nummer eins der Welt. Obwohl der 36-Jährige auf einen Start in Miami verzichtete, wird er das Ranking auch in der kommenden Woche anführen. Selbst bei einem Turniersieg in Florida könnte Carlos Alcaraz nicht an Djokovic vorbeiziehen.

Dies bedeutet auch, dass Djokovic demnächst einen weiteren Rekord brechen wird. Am 6. April dieses Jahres wird der 24-fache Grand-Slam-Champion mit 36 Jahren und 321 Tagen der älteste Weltranglistenerste aller Zeiten sein. Noch hat Federer diesen Titel inne.