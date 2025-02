Naomi Osaka auf Grand Slam-Jagd

Naomi Osaka hat sich für ihre Zukunft große Ziele gesetzt. Die ehemalige Nummer Eins will den Grand Slam vollenden und geht auf Titeljagd bei Wimbledon und Roland Garros.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 19:43 Uhr

© Getty Images

Eine Bauchmuskelverletzung in der ersten Runde der Australian Open verzögerte Osakas Saisonstart. Nun ist die Japanerin mehr als entschlossen erneut die Spitze der Tenniswelt aufzumischen – ein Motivationsschub der nicht ganz gewöhnlichen Sorte für die vierfache Grand-Slam-Siegerin. In der Vergangenheit hatte die ehemalige Nummer Eins der Welt ein schwieriges Verhältnis zu Tennis, mentale Probleme und der Umgang mit Druck, Erwartungen und der öffentlichen Aufmerksamkeit stellten für die Ausnahmespielerin eine enorme Belastung dar und bremsten Osaka– neben ihrem Verletzungspech – vermehrt aus.

Nächster Halt: Indian Wells

In einem Interview mit CNN zeigte sich die 27-Jährige aber entschlossener denn je. Ihre Tennisreise sei bei weitem noch nicht abgeschlossen sagte Osaka, die vor eineinhalb Jahren Tochter Shai zur Welt brachte. „Es gibt immer noch große Erfolge, die ich zu erringen habe“, sagte die siebenfache Titelträgerin im Hinblick auf ihr Mini-Comeback. Zunächst wieder starten wird die Japanerin bei einem Showmatch in Las Vegas, als Präparation für das darauffolgende Sunshine-Double (Indian Wells und Miami)

Dabei sind es zwei andere Turniere, die Osaka besonders ins Visier genommen hat. Und das obwohl sie dort nie über die dritte Runde hinausgekommen ist. Die Rede ist von Wimbledon und Roland Garros. Als Siegerin der US Open 2018 und 2020 sowie der Australian Open 2019 und 202, hätte die 27-Jährige bei zwei jeweiligen Major Siegen den Grand Slam vollendet. „Ich habe große Ziele für die Zukunft. Solange ich noch an Wettkämpfen teilnehmen kann, ist es mein Traum, Roland Garros und Wimbledon zu gewinnen, denn ich möchte eine der Spielerinnen sein, die den Grand Slam, also die vier wichtigsten Turniere der Welt, gewonnen haben“, verrät Osaka mit Nachdruck. Am 05. März kehrt Naomi in Indian Wells wieder auf die Tennisbühne zurück – gesund und mit neuem Ehrgeiz.