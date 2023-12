Naomi Osaka - Der frühe Vogel fängt den Wurm

Naomi Osaka kehrt beim WTA-500-Turnier in Brisbane auf die Tour zurück. Die Japanerin weilt bereits in Australien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2023, 23:58 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka kehrt in Brisbane auf die Tour zurück

Während sich der Tennistross dieser Tage gen Australien aufmacht, bereitet sich Naomi Osaka in Brisbane bereits seit Weihnachten auf ihr Comeback vor. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin wird nach ihrer Babypause beim WTA-500-Turnier in Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) auf die Tour zurückkehren.

"Ich freue mich wirklich darauf, wieder auf den Platz zu gehen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich liebe es immer, meine Saison in Brisbane zu beginnen und kann es kaum erwarten, zurückzukehren", hatte Osaka zuletzt in einer Mitteilung des Veranstalters erklärt. Sie erwarte nicht weniger als ein "brillantes Comeback".

Osaka hofft auf acht weitere Major-Titel

Ihr bis dato letztes Match bestritt Osaka im September 2022 in Tokio, im Juli 2023 brachte sie dann ihre Tochter Shai zur Welt. Nun will die 26-Jährige, die in der Vergangenheit immer wieder offen über Depressionen und Angstzustände sprach, wieder auf dem Tennisplatz für Schlagzeilen sorgen. Das Ziel: acht weitere Major-Trophäen und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024.

Das Event in Brisbane wird erste Aufschlüsse darüber geben, inwieweit mit Osaka bereits bei den Australian Open (14. bis 28. Januar) zu rechnen sein wird. Die ehemalige Weltranglistenerste konnte das Grand-Slam-Turnier in Melbourne 2019 und 2021 für sich entscheiden.