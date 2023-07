Naomi Osaka erstmals Mutter

Während die Tenniselite in Wimbledon für Schlagzeilen sorgt, gibt es auch Neues von Naomi Osaka.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 23:51 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka plant zur Saison 2024 die Rückkehr auf den Court.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ist erstmals Mutter geworden. Die 25-Jährige brachte in Los Angeles nach Informationen des People-Magazins ein gesundes Mädchen zur Welt. Ihre Schwangerschaft hatte Osaka, die mit dem Rapper Cordae liiert ist, bereits im Januar bekannt gegeben.

Das Magazin beruft sich auf eine anonyme Quelle. Der Name des Mädchens ist noch nicht bekannt - Osaka hatte im vergangenen Monat erklärt, sie und Cordae würden "eher etwas Ungewöhnliches" bevorzugen.

Naomi Osaka will zu Australian Open zurückkehren

Die jeweils zweimalige Siegerin der Australian Open und der US Open hatte zuletzt angekündigt, Anfang 2024 in Melbourne wieder auf dem Platz stehen zu wollen. Damit ist sie neben Angelique Kerber die zweite Mutter, die zum Jahresauftakt in Australien auf die große Tennisbühne zurückkehren möchte.