Naomi Osaka gibt Sandplatz-Comeback in Rouen

Naomi Osaka wird beim WTA-250-Turnier in Rouen erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf Sand aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 03:36 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka schlägt in Rouen auf

Naomi Osaka wird ihre Sandplatzsaison 2024 beim WTA-250-Turnier in Rouen eröffnen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag via X (vormals Twitter) bekannt. Demnach erhielt die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Japan eine Wildcard für das Event in der Normandie.

Osaka wird in Rouen ihr erstes Sandplatzmatch seit den French Open 2022 bestreiten. In Paris verlor die ehemalige Weltranglistenerste zum Auftakt gegen Amanda Anisimova. Den bis dato letzten Sieg auf Asche feierte Osaka vor zwei Jahren in Madrid.

Sieben Siege, sechs Niederlagen

Osaka kehrte in diesem Jahr nach ihrer schwangerschaftsbedingten Pause auf die Tour zurück und hält bei einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen. Zuletzt scheiterte die 26-Jährige beim WTA-1000-Turnier in Miami in der dritten Runde an Caroline Garcia.

In Rouen könnte es für Osaka zu einem Wiedersehen mit Garcia kommen, angeführt wird das Feld indes von der Weltranglisten-22. Anastasia Pavlyuchenkova. Das Event in Frankreich findet vom 15. bis 21. April parallel zum Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart statt.