Naomi Osaka: "Ich möchte in die Geschichte eingehen"

Noami Osaka, ehemalige Weltranglistenerste und Grand-Slam-Champion, redete mit Nick Kyrgios über ihre Ziele, ihre mentale Gesundheit und wie es sich angefühlt hat, das erste Mal Serena und Venus Williams zu besiegen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 10:54 Uhr

© Getty Images

Osaka konnte sich bereits vier Mal zur Grand-Slam-Siegerin küren und machte sich zur ersten japanischen Nummer Eins der Welt. Damit hat sie bereits in jungen Jahren Rekorde gebrochen und sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Und wie Osaka ihrem Tenniskollegen und Freund Nick Kyrgios in seinem Vodcast "Good Trouble" erklärte, ist es genau das, was die ehemalige Weltranglistenerste motivieren würde. "Ich will Geschichte schreiben. Ich will nicht, dass mein Name ausradiert wird. Ich möchte, dass man sich zumindest auf eine kleine Weise an mich erinnert," sagte Osaka.

Auch die mentale Gesundheit der 26-jährigen war ein Thema. Kyrgios sprach darüber, wie beeindruckt er von der Art und Weise war, wie Osaka ihre mentale Gesundheit schütze und gab dabei auch zu, dass er in der Vergangeheit zu viel Angst hatte, sich diese Auszeit vom Tennis zu nehmen, um sich mental zu regenerieren: "Wenn ich mit meiner psychischen Gesundheit etwas besser umgegangen wäre, hätte ich vielleicht mehr Erfolg gehabt."

Osaka über ihren Sieg gegen die Williams-Schwestern: "Ich war ein bisschen traurig"

Außerdem sprach Osaka über ihre Bewunderung für die Williams-Schwestern, die große Vorbilder für die Japanerin waren. Deshalb gab sie zu, dass sie fast traurig war, als sie das erste Mal gegen Serena und Venus Williams gewinnen konnte. "Ich habe so oft von diesem Moment geträumt, dass es sich anfühlte, als ob ich mich selbst im Fernsehen sehen würde, um ihn endlich in der Realität zu erleben. Ich war ein bisschen außer mir, aber auch ein bisschen traurig. Ich war traurig für sie und ich bin mir sicher, dass sie traurig waren, gegen mich zu verlieren, weil ich in diesem Moment ein Niemand war", gab Osaka zu.

Osaka schlägt heute in der ersten Runde bei dem WTA-Master-Turnier in Madrid auf und trifft auf die ungesetzte Greet Minnen aus Belgien.