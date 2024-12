Naomi Osaka: Keine kletterte besser in der Rangliste

Naomi Osaka spielte sich im Jahr 2024 zurück in den Fokus. Die großer Ergebnisse blieben aus, doch in einer Kategorie ist die ehemalige Weltranglistenerste sogar einsame Spitze.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 16:09 Uhr

Naomi Osaka etablierte sich in diesem Jahr wieder in der Weltspitze.

Naomi Osaka kämpfte sich 2024 zurück auf die große Tennisbühne. Nach einer langen Zeit, die von privaten Problemen und Verletzungen geprägt waren, keimte bei vielen Beobachtern die Hoffnung auf, dass die ehemalige Weltranglistenerste bald wieder an alte Erfolgszeiten anknüpfen kann.

Bereits zu Beginn des Jahres zeigte die Japanerin mit dem Viertelfinaleinzug beim WTA 1000er-Event in Katar, dass die Formkurve nach oben zeigt. Grundstein für eine Saison, die die zu Beginn des Jahre ohne Ranking gestartete Osaka auf Platz 58 zum Saisonende spülte. Keine Spielerin auf der Tour konnte solch eine Verbesserung in der Weltrangliste verzeichnen.

Osaka unterlag Swiatek in Paris nur knapp

Das liest sich positiv, auch wenn die Saison der 27-Jährigen kein großes Ergebnis bescherte. Kein Endspiel sprang in den Monaten zwischen Januar und Dezember heraus. Viel mehr ist die Platzierung der Lohn für konstante Leistungen auf der Tour.

Ausbaufähig ist vor allem das Abschneiden bei den Grand Slams und damit natürlich auch eine Menge Luft nach oben, was das Ranking angeht. Bei keinem der vier größten Turniere im Kalender ging es über die zweite Runde hinaus. Besonders in Erinnerung bleibt die Zweitrundenniederlage gegen Iga Swiatek in Roland-Garros. Osaka unterlag nach drei knappen Sätzen. 2025 sollte Möglichkeiten für eine Revanche eröffnen.