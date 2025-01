Naomi Osaka mit klarer Ansage: Oben mitmischen oder aufhören

Naomi Osaka hatte größere Erwartungen für ihr Comeback in diesem Jahr. Sollte es künftig nicht besser laufen, wird sie aufhören.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 20:12 Uhr

© Getty Images

Es ist immer eine Frage des Anspruchs: Objektiv gesehen spielte Naomi Osaka eine ordentliche Saison 2024 - keine machte dabei größere Sprünge als die Japanerin. Konkret: von einem nicht mehr vorhandenen Ranking infolge ihrer Babypause bis auf Platz 58.

Für eine wie Osaka, ihres Zeichens ehemalige Weltranglisten-Erste und vierfache Majorsiegerin, war das dennoch zu wenig. Zumal sie damit gerechnet hatte, auch wieder um Grand-Slam-Titel mitspielen zu können. Und davon war die 27-Jährige dann doch weit entfernt.

Sie sei etwas gedemütigt von ihrer Form in diesem Jahr, sagte Osaka nun in Auckland. “Ich gehörte nicht zu den Spielerinnen, die einfach mitspielen. Ich habe großen Respekt für alle Spieler auf der Tour. Aber an diesem Punkt meines Lebens… wenn ich da nicht über einer gewissen Weltranglistenposition stehe, sehe ich nicht, dass ich noch lange spielen werde.” Dann nämlich würde sie die gewonnene Zeit lieber mit ihrer Tochter verbringen.

Trotzdem habe sie das Gefühl, in und an ihrem Tennisjahr 2024 “gewachsen” zu sein. “Ich habe viel härter gearbeitet, als ich es je zuvor getan habe. Insofern war es sehr schmerzhaft, nicht die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wachse und lerne." Und auf die neue Saison: freue sie sich sehr.