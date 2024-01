Naomi Osaka: Nächste Comeback-Station ist Abu Dhabi

Drei Matches hat Naomi Osaka bislang nach ihrer Babypause auf der WTA-Tour bestritten. Das nächste wird in Abu Dhabi dazukommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 18:20 Uhr

Ein Sieg gegen Tamara Korpatsch, jeweils eine Niederlage gegen Karolina Pliskova (noch in Brisbane) und Caroline Garcia (bei den Australian Open) - so sieht die Bilanz von Naomi Osaka nach ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour aus. Den nächsten Auftritt der Japanierin wird es in Abu Dhabi geben, wo die Matches des Hauptfeldes am 5. Februar starten. Osaka wird mit einer Wildcard ins Rennen gehen, ebenso wie Emma Raducano, die US-Open-Siegerin von 2021.

Die Konkurrenz beim 500er in Abu Dhabi wird stark sein. Denn mit Elena Rybakina tritt jene Frau an, die in Brisbane souverän den Titel geholt hatte. Die aber bei den Australian Open überraschend in Runde zwei gegen Anna Blinkova verlor. Auch Ons Jabeur, Maria Sakkari, Barbora Krejcikova oder Jelena Ostapenko kommen als Gegnerinnen für Osaka in Frage.