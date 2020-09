Naomi Osaka sagt für French Open ab

US-Open-Siegerin Naomi Osaka wird nicht am den French Open 2020 teilnehmen. Die Japanerin leidet nach wie vor an einer Oberschenkelverletzung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 07:18 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka wirdin Paris nicht antreten

Osaka hatte auf dem Weg zu ihrem dritten Grand-Slam-Titel mit einer dicken Bandage um den Oberschenkel gespielt - eine Reaktion auf die Verletzung, die sie sich beim Vorbereitungsturnier in New York City zugezogen hatte. Und wegen der sie auf ein Antreten im Endspiel dieses Turniers gegen Victoria Azarenka verzichtet hatte. Die Weißrussin war dann im Finale der US Open erneut Gegnerin von Osaka, die sich in drei Sätzen behaupten konnte.

Auf Sand hätte Naomi Osaka nicht unbedingt zum engsten Kreis der Favoritinnen in Roland Garros gezählt. Mit dem Schwung und dem Selbstvertrauen von New York City wäre ihr aber ein sehr gutes Abschneiden durchaus zuzutrauen gewesen. Damit fehlt neben Ashleigh Barty und Bianca Andreescu die dritte von fünf Frauen, die in 2019 und 2020 einen Major-Sieg geholt hatten. Lediglich Simona Halep, vor etwas mehr als einem Jahr in Wimbledon erfolgreich, und Sofia Kenin, Australian-Open-Championesse 2020 werden am Bois de Boulogne aufschlagen.

Halep spielt heute in Rom gegen Dayana Yastremska. Die Rumänin hat 2018 in Paris gewonnen und wäre wohl auch bei einem Antreten Osakas als große Favoritin in das am übernächsten Sonntag, 27. September, beginnende Turnier in Paris gegangen. Halep hatte auf den US-Trip verzichtet, lieber das Sandplatz-Event in Prag bestritten - und gewonnen.