Naomi Osaka sagt Teilnahme in Berlin ab, Start in Wimbledon noch offen

Naomi Osaka wird nicht am WTA-500-Event in Stuttgart teilnehmen. Ob die Weltranglistenzweite in Wimbledon starten wird, ist indes noch offen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 18:26 Uhr

1:

2:

© Getty Images Naomi Osaka wird nicht in Berlin spielen

Diese Nachricht kommt nicht besonders überraschend: Schon nach ihrem Rückzug von den French Open hatte Naomi Osaka eine Pause angekündigt, nun ließ die Japanerin ihren Worten Taten folgen. Die Weltranglistenzweite wird nicht am vom 14. bis 20. Juni stattfindenden WTA-500-Turnier in Berlin teilnehmen.

Somit wird sich der Start in die Rasensaison für die 23-Jährige nach hinten verschieben. Allerdings scheint es derzeit nicht sehr wahrscheinlich, dass Osaka in dieser Saison überhaupt auf Gras spielen wird. Derzeit ist sie aber noch auf der Entry List von Wimbledon vertreten.

Sollte sich die vierfache Grand-Slam-Siegerin für eine Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres entscheiden, könnte sie in der Woche zuvor noch per Wildcard in Bad Homburg oder Eastbourne antreten. Zunächst wird es für Osaka aber darum gehen, sich zuhause in Los Angeles vollständig vom Trubel der French Open zu erholen.