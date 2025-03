Navratilova: „Świątek muss Emotionen besser in den Griff bekommen“

Tennislegende Martina Navratilova hat sich ein paar Gedanken zu den aktuellen Problemen von Iga Swiatek und Coco Gauff gemacht. Und ist positiv gestimmt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 08:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Martina Navratilova sollte man immer zuhören

Wenn Martina Navratilova zu einer Analyse ansetzt, dann lohnt es sich immer zuzuhören. Die mittlerweile 68-jährige Legende bringt sich beim Tennischannel ja als Expertin ein, im Vorfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami hat Navratilova für die Website der WTA ein paar Spielerinnen genauer unter die Lupe genommen. In technischer Hinsicht. Aber auch generell.

In Sachen Technik kommt die Sprache natürlich immer schnell auf die Vorhand von Coco Gauff. Diese bleibt gemäß Martina Navratilova eine Herausforderung. „Andere haben einen ähnlichen Griff, wenn auch nicht so extrem. Es könnte helfen, sich Bilder von Igas Vorhand anzusehen - kleine Anpassungen können einen großen Unterschied machen“, so Navratilova. Entscheidend sei der Treffpunkt. Und der wäre bei Swiatek konstanter.

Apropos. Die Weltranglisten-Zweite aus Polen hat nicht nur seit Roland-Garros 2024 kein Turnier mehr gewonnen, nein, Swiatek zeigte in jüngerer Vergangenheit auch immer häufiger Nerven auf dem Court. Das ist Martina Navratilova nicht verborgen geblieben.

„Sie muss mit diesen Emotionen besser umgehen, weil sie oft richtig aufgeregt ist“, wird Navratilova zitiert. „Sie scheint Probleme mit dem Selbstvertrauen zu haben, das kann zu Frustrationen führen, wenn es nicht für Iga läuft. Ihr Spiel ist immer noch da, aber der Schlüssel wird sein, eine positive Einstellung zu behalten.“

Swiatek startet in Miami entweder gegen Anna Bondar oder Caroline Garcia. Die erste Gegnerin von Coco Gauff steht mit Sofia Kenin schon fest.

Hier das Einzel-Tableau in Miami