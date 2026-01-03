Neo-Usbekin Kudermetova verpflichtet Safina als Super-Coach

Auch wenn Polina Kudermetova mit ihrem kürzlichen Wechsel nach Usbekistan ihrer ehemaligen Heimat Russland den Rücken zukehrte, vertraut sie zur neuen Spielzeit mit der ehemaligen Weltranglistenersten Dinara Safina auf der Coaching-Position dennoch auf russisches Know-how.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 11:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch wenn Polina Kudermetova künftig für Usbekistan startet, vertraut sie mit Dinara Safina in Sachen Coaching weiterhin auf russische Expertise.

Fast beiläufig unter dem Motto: „Die Nächste, bitte!“, registrierte die weltweite Tennis-Community den Verbandswechsel von Polina Kudermetova nach Usbekistan, die damit nach Spielerinnen wie Daria Kasatkina (Australien), Varvara Gracheva (Frankreich), Elina Avanesyan (Armenien) und der Neo-Österreicherin Anastasia Potapova ihre Zelte in der russischen Heimat abbrach.

Umso überraschender mutet es da an, dass sich die 22-Jährige auf der Coaching-Position dennoch russischer Expertise bedient. Keine Geringere als die ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina wird das Coaching-Team der aktuellen Nr. 104 der Welt zur neuen Spielzeit verstärken die sportlichen Geschicke der ehemaligen Nr. 4 der Juniorinnen-Weltrangliste mit ihrem bisherigen usbekischen Trainer Ravshen Sultanov leiten.

Zuletzt heuerte die 39-jährige Safina im April letzten Jahres als neue Übungsleiterin bei ihrer Landsfrau Diana Shnaider an, jedoch wurde diese Zusammenarbeit bereits nach einem Monat wieder beendet.