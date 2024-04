Neuer Rekord für Djokovic: Ältester Spieler an der Weltspitze

Novak Djokovic, der heute seine 419. Woche als Weltranglistenerster beginnt, wird am Ende der Woche den Rekord von Roger Federer als älteste Nummer 1 in der Geschichte des ATP Rankings brechen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 10:36 Uhr

© Getty Images

Novak Djokovic steht auch in dieser Woche an der Spitze der Welt des Herren-Tennis. Der Serbe wird am Sonntag mit 36 Jahre und 321 Tagen den Rekord Roger Federers brechen und der älteste Spieler als Nummer Eins der Tennisgeschichte werden. Den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 brach der 24-Fache Grand-Slam-Sieger bereits. Er überholte Federer, der den Rekord mit 310 Wochen hielt, Djokovic began diese Woche seine 419. Woche an der Spitze.

Die Sandplatzsaison leutet Dreikampf um die Spitze ein

Djokovic wurde am 4. Juli 2011 im Alter von 24 Jahren erstmals die Nummer 1 der Welt. Seit er im Jahr 2017 30 Jahre alt wurde, hat der Serbe 31 Titel auf Tour-Ebene gewonnen, darunter 12 seiner 24 Grand-Slam-Turniere, 10 seiner 40 ATP-Masters-1000-Titel und zwei seiner sieben Nitto-ATP-Finals-Trophäen.

Nun könnte aber die angefangene Sandplatz-Saison die Karten um den Platz an der Spitze neu mischen, denn vor allem Sinner ist Punktemäßig nicht mehr weit von dem Serben entfernt und muss zudem auch weniger Punkte als Djokovic oder Alcaraz verteidigen. Davon abgesehen, dass Sinner momentan ein phänomenales Level an den Tag legt. In jedem Fall spiegelt dieser neue Rekord Djokovics die unermüdliche harte Arbeit, Professionalität und Leidenschaft wieder, die Djokovic der Tenniswelt zukommen lässt.