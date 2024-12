NextGen Finals: Arthur Fils und Jakub Mensik landen in gleicher Gruppe

Am Sonntag fand die Auslosung der NextGen Finals in Jeddah statt. Dabei erwischte der topgesetzte Arthur Fils eine unangenehme Gruppe.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2024, 19:44 Uhr

© Getty Images Arthur Fils führt das Feld in Jeddah an

Turnierfavorit Arthur Fils hat bei den NextGen Finals in Jeddah eine unangenehme Gruppe erwischt. Wie die Auslosung am Sonntag ergab, wird es der topgesetzte Franzose in der blauen Gruppe mit Jakub Mensik, Learner Tien and Joao Fonseca zu tun bekommen.

Die rote Gruppe wird vom US-Amerikaner Alex Michelsen angeführt. In dieser trifft der Weltranglisten-41. auf Shang Juncheng, Luca Van Assche und Nishesh Basavareddy.

Startschuss fällt am Mittwoch

Der Startschuss in das Turnier der besten U-20-Spieler des Jahres fällt am kommenden Mittwoch. Die beiden Besten jeder Gruppe steigen ins Halbfinale auf, ehe am Sonntag das Endspiel stattfindet.

In der Vergangenheit konnten sich bei den NextGen Finals unter anderem Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz den Turniersieg sichern.